GEBZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GEBZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2009/119 Esas

KARAR NO : 2023/253

Davacılar AHMET ERGUN AKDAĞ, AYŞE NAZ ELBEK, AYŞE NİLGÜN AKDAĞ, İBRAHİM FAHİMAN AKDAĞ, İPEK SERRA KURT, KAMİL ÖMER AKDAĞ, KAMİL ÖMER AKDAĞ, NÜVİT AKDAĞ, OSMAN ZEKİ AKDAĞ, ZEYNEP BİNGÜL ÜLGÜR aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davacılar vekili, dava dilekçesi ile; Gebze Sulh Hukuk Mahkemesinin 1978/782 Esas ve 1979/470 Karar sayılı veraset ilamında Hacı Ali Oğlu Mehmet'in ölümü ile geriye mirasçı olarak müvekkillerinin kaldığını,söz konusu veraset ilamı gereğince kök muris Hacı Ali veya Hacı Ali Oğlu Mehmet'in maliki bulundukları mirasçıları Sıdıka ve Emeti'ye gelmesi gereken parsellerden 69 pafta 43 ada, 16parsel; 59 pafta 43 ada, 10,3,5,9,17,19 parsel;64 pafta, 44ada 8 parsel; 59 pafta, 44 ada, 7parsel; 45 ada 8,9,13,16,22 parselolduğunu, bahsi geçen bu parsellerden muris Emetiye intikal etmesi gereken miras hissesi ile Sıdıka'nın çocuksuz ve bekar vefat etmesi sebebiyle Sıdıka'nın hissesinin 1/2'si Emeti'ye intikal etmesi gerekmekte olup Emeti'den de müvekkillerine intikal etmesi gerektiğini, bu parsellerde hiçbir hak sahibi olmayan ve hatta mirasçı vasfı dahi bulunmayan Emeti Erimoğlu adlı kişiden Gebze 1. Noterliğince Düzenlenen 12/02/1972 tarih ve 8987 yevmiye nolu vekaletname ile hem Emeti'ye mirasçı sıfatıyla intikal eden miras hissesi ve hem de Sıdıka'dan Emetiye intikal etmesi gereken miras hisselerinin davalı Emeti Erimoğlu adına intikal işlemlerinin yapıldığını, hemet akabinde de diğer davalılar adına tapudan satış ve tescil işlemleri yapıldığını, davalı Emeti Erimoğlu'nun dava konusu edilen parsellerdeki Emeti olmadığı gibi Sıdıka'nın da yasal mirasçısıolmadığını, bu nedenlerle bu intikal işlemleri ile intikal işlemlerine temel alınan veraset ilamlarının sahte ve geçersiz olduğunu belirterek;davalılar adına kayıtlı, müvekkillerine intikal etmesi gereken hisselerin iptali ile müvekkilleri adına miras hısselerı nıspetınde tapudan kayıt ve tesciline, dava konusu parseller ile şu'yulandırma sonucu veya tevhit ve ifrazlar yapılmak sureti ile parselasyona tabi tutulmuş olmasından önce veya sonra davalı Emeti'den satın alan diğer davalılarca dava dışı kişilere satılmış parseller bulunması halinde diğer ve fazlaya dair talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla dava tarihindeki rayiç değerden satış tarihinden itibaren faizleri ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş; 21/05/2009 havale tarihli dilekçesi ile de; müvekkillerinin murisi ile ilgisi bulunmayan 45 ada 22-16-13-9-8 ile 43 ada 5-9-17 ve 19nolu parsellerle ilgili davalarından feragat taleplerinin kabulüne, 43 ada 3 nolu parseldeki dava konusu sebebi ve tarafları farklı olduğundan bu dava dosyasından tefriki ile ayrı bir esasa kaydedilmesine,bu parselle ilgili davanın yani esas üzerinden yürütülmesine,taraf teşkilinin bu yeni esasa kaydedilecek dava dosyası üzerinden sağlanmasına, 43 ada 10 ve 16 ile 44 ada 7 ve 8 nolu parsellerle ilgilidavalarının da vekalet akdinin kötüye kullanılmasına dayalı olarak tapu iptali ve tescili veya alacak davası olarak yürütülmesine karar verilmesini talep etmiştir.Yapılan yargılama sonucunda verilen 03/10/2023 tarihli kararla; Tapu iptal ve tescil isteği yönünden davanın pasif husumet yokluğundan REDDİNE, Terditli olarak talep edilen tazminat talebinin REDDİNE karar verilmiş, söz konusu karar davacılar vekilleri tarafından istinaf olunmuş, ancak gerekçeli karar evrakı ve istinaf dilekçeleri Şükrü ve Zehra Gülay oğlu, 20/06/1976 doğumlu dahili davalı Kemal Özdeş'in Fatih Mah., Dış Kumsal Beyazyalı Cad. Üzeri Küçükçekmece/İstanbul adresine tebligat yapılamamış, sistem üzerinden mernis adresi de boş olduğundan emniyet araştırması yapılmış, sonuçta tespit edilen adrese de usulüne uygun olarak tebligat yapılamadığından söz konusu kararın ve istinaf dilekçelerinin dahili davalı Kemal Özdeş'e tebliği ve iş bu ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde Sakarya Bölge Adliyesi Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yoluna gidilebileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 29/03/2024