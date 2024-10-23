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        GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 24.10.2024 - 00:00
        İ L A N
        GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN


        İlçemiz Umurbey Mahallesi Sanayi Sitesinde bulunan tapunun Dayınlar Mahallesi 473 ada, 140 parsel nolu 66,30 m², 141 parsel nolu 62,90 m², 142 parsel nolu 63,00 m², 143 parsel nolu 67,55 m², 144 parsel nolu 66,19 m², 145 parsel nolu 63,06 m², 146 parsel nolu 62,86 m² ve 147 parsel nolu 67,50 m² ve Dayınlar Mahallesi, Uşak Şosesi mevkii, 475 ada 197 parsel nolu 125,37 m², 198 parsel nolu 121,17 m², 199 parsel nolu 125,18 m², 202 parsel nolu 124,88 m², 203 parsel nolu 121,70 m² ve 204 parsel nolu 123,07 m² miktarındaki yapımı devam eden sanayi dükkanları vasfındaki taşınmazların, 21/10/2024 tarih ve 71 sayılı Encümen kararıyla;
        2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satışa çıkarılacaktır.
        Taşınmaza ait tahmin edilen bedeller ile geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda çıkarılmıştır.
        İhale 7 KASIM 2024 PERŞEMBE günü Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclisi toplantı salonunda, Saat: 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00 ve 17:15 ’ de ihale edilecektir.

        İhaleye katılmak isteyenler;
        1.) T.C Vatandaşı olmak,
        2.) Geçici teminatı yatırmış olmak.
        3.)Kanuni İkametgâh sahibi olmak.
        4.) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
        5.) Tüzel kişilerin tüzel kişiliğe yetkili olduklarına dair noterce tasdikli taahhütnameyi
        ihaleden önce komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.
        6.) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye katılacak katılımcıların Esnaf Odası Kayıt Belgesi olması zorunludur.
        7.) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge istenecektir.
        8.)Nüfus cüzdan fotokopisi

        Belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.
        İhale hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri;
        İlanen duyurulur.


        SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULLER


        S. NO
        MAHALLE
        MEVKİİ
        ADA / PAR.

        İHALE SAATİ

        M2
        MUHAMMEN BEDEL
        GEÇİCİ
        TEMİNAT
        1
        Umurbey Mah.
        Sanayi Sitesi
        473/140
        14:00
        66,30 m2
        2.500.000,00 TL.
        +
        KDV
        75.000.00 TL.

        2
        Umurbey Mah.
        Sanayi Sitesi
        473/141
        14:15
        62,90 m2        		 2.250.000,00TL.
        +
        KDV
        67.500.00 TL.

        3
        Umurbey Mah.
        Sanayi Sitesi
        473/142
        14:30
        63,00 m²        		 2.200.000,00TL.
        +
        KDV
        66.000.00 TL.

        4
        Umurbey Mah.
        Sanayi Sitesi
        473/143
        14:45
        67,55 m²        		 2.300.000,00TL.
        +
        KDV
        69.000.00 TL.

        5
        Umurbey Mah.
        Sanayi Sitesi
        473/144
        15:00
        66,19 m²        		 2.400.000,00TL.
        +
        KDV
        72.000.00 TL.

        6
        Umurbey Mah.
        Sanayi Sitesi
        473/145
        15:15
        63,06 m²        		 2.300.000,00TL.
        +
        KDV
        69.000.00 TL.

        7
        Umurbey Mah.
        Sanayi Sitesi
        473/146
        15:30
        62,86 m²        		 2.300.000,00TL.
        +
        KDV
        69.000.00 TL.

        8
        Umurbey Mah.
        Sanayi Sitesi
        473/147
        15:45
        67,50 m²        		 2.600.000,00TL.
        +
        KDV
        78.000.00 TL.

        9
        Umurbey Mah.
        Sanayi Sitesi
        475/197
        16:00
        125,37 m²        		 3.600.000,00TL.
        +
        KDV
        108.000.00 TL.

        10
        Umurbey Mah.
        Sanayi Sitesi
        475/198
        16:15
        121,17 m²        		 3.500.000,00TL.
        +
        KDV
        105.000.00 TL.

        11
        Umurbey Mah.
        Sanayi Sitesi
        475/199
        16:30
        125,18 m²        		 3.650.000,00TL.
        +
        KDV
        109.500.00 TL.

        12
        Umurbey Mah.
        Sanayi Sitesi
        475/202
        16:45
        124,88 m²        		 3.400.000,00TL.
        +
        KDV
        102.000.00 TL.

        13
        Umurbey Mah.
        Sanayi Sitesi
        475/203
        17:00
        121,70 m²        		 3.300.000,00TL.
        +
        KDV
        99.000.00 TL.

        14
        Umurbey Mah.
        Sanayi Sitesi
        475/204
        17:15
        123,07 m²        		 3.400.000,00TL.
        +
        KDV
        102.000.00 TL.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02108067