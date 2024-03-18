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        GELİBOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.03.2024 - 00:00
        T.C.
        GELİBOLU
        1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2021/745 31/10/2023

        KARAR NO : 2022/906

        İ L A N


        Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında 09/12/2022 tarihli gerekçeli kararında " Dolandırıcılık, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama" suçlarından ( Reşat ve Şahizar kızı, 11/11/1980 Kayseri Doğumlu) Derya KÖSEALİOĞLU hakkında Çanakkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine GÖREVSİZLİĞİNE karar verildiği,
        Sanığın bilinen adresine yapılan tebligatın bila ikmal iade geldiği, tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve mernis adresinin güncellenemediği, sanık hakkında verilen karar tebliğ edilemediğinden, mahkememiz kararının 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28/1. Maddesi gereğince ilanen tebliğine,
        İş bu ilan metninin yayınladığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 ( yedi) gün içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın uyap ortamından taranıp, tarama merkezinden dosyaya aktarılması suretiyle Çanakkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere;
        İlan giderinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğini dair karar ilanen tebliğ olunur.31.10.2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02004664