GİRBEL YATIRIM İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş
1- Mülkiyeti Girbel Yatırım İnş. Taah. Tur. San. Ve Tic. A.Ş. ye ait, Giresun İli Merkez Şeyh Keramettin Mahallesi 8 pafta 82 Ada, 24 Parsel 1 nolu bağımsız bölümde bulunan otoparkın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/A maddesi gereği kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
2-
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Adresi/Mevkii
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Bağımsız Bölüm No
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Bağımsız Bölüm m2.
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Niteliği
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İhale Satış Bedeli
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Geçici Teminat Bedeli
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İhale Tarihi
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İhale Saati
|Şeyh Keramettin Mah.
82 Ada, 24 Parsel
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1
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559 m2.
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İş Yeri
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10.540.389,74 TL.
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319.500,00 TL.
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25.01.2024
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15:00
İhale 25 Ocak 2024 Perşembe günü saat 15:00'da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca yapılacaktır.
- İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-16.30 saatleri arasında Girbel Yatırım İnş. Taah. Tur. San. Ve Tic. A.Ş. Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilinir. 500,00 TL. bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.
- İhaleye katılmak için istenen belgeler;
- Tebligat için adres göstermesi,
- Kanuni ikametgah belgesi,
- Vekaleten girenler için vekaletname (Noter onaylı),
- Noter onaylı imza sirküleri,
- Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi (Noter onaylı),
- Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz,
- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
- Teklifler, en geç ihale günü günü saat 12.00' a kadar Girbel Yatırım İnş. Taah. Tur. San. Ve Tic. A.Ş. Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.