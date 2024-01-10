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        GİRBEL YATIRIM İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

        İlandır
        Giriş: 10.01.2024 - 00:00
        GİRBEL YATIRIM İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş İLAN

        1- Mülkiyeti Girbel Yatırım İnş. Taah. Tur. San. Ve Tic. A.Ş. ye ait, Giresun İli Merkez Şeyh Keramettin Mahallesi 8 pafta 82 Ada, 24 Parsel 1 nolu bağımsız bölümde bulunan otoparkın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/A maddesi gereği kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
        2-


        Adresi/Mevkii
        Bağımsız Bölüm No
        Bağımsız Bölüm m2.
        Niteliği
        İhale Satış Bedeli
        Geçici Teminat Bedeli
        İhale Tarihi
        İhale Saati
        Şeyh Keramettin Mah.
        82 Ada, 24 Parsel
        1
        559 m2.
        İş Yeri
        10.540.389,74 TL.
        319.500,00 TL.
        25.01.2024
        15:00

        İhale 25 Ocak 2024 Perşembe günü saat 15:00'da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca yapılacaktır.

        1. İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-16.30 saatleri arasında Girbel Yatırım İnş. Taah. Tur. San. Ve Tic. A.Ş. Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilinir. 500,00 TL. bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.
        2. İhaleye katılmak için istenen belgeler;
          1. Tebligat için adres göstermesi,
          2. Kanuni ikametgah belgesi,
          3. Vekaleten girenler için vekaletname (Noter onaylı),
          4. Noter onaylı imza sirküleri,
          5. Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi (Noter onaylı),
          6. Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz,
          7. Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
        3. Teklifler, en geç ihale günü günü saat 12.00' a kadar Girbel Yatırım İnş. Taah. Tur. San. Ve Tic. A.Ş. Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962899
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