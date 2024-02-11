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        GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.02.2024 - 00:00
        T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/210 Esas

        ŞÜKRÜ BAŞESKİOĞLU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen hakkında bilgisi bulunan kimselerin bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2024/210 esas sayılı dosyasına bildirmesi, bu süre içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendinden haber alınmaz ise Mahkememizce gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.08/02/2024


        GAİP TC KİMLİK NO : 19289023396
        ADI SOYADI : AHMET
        BABA ADI : SAİT
        ANA ADI : GÜLSÜM
        DOĞUM TARİHİ : 01/07/1883
        DOĞUM YERİ : GİRESUN

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01982302