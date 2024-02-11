T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/210 Esas

ŞÜKRÜ BAŞESKİOĞLU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen hakkında bilgisi bulunan kimselerin bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2024/210 esas sayılı dosyasına bildirmesi, bu süre içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendinden haber alınmaz ise Mahkememizce gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.08/02/2024



GAİP TC KİMLİK NO : 19289023396

ADI SOYADI : AHMET

BABA ADI : SAİT

ANA ADI : GÜLSÜM

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1883

DOĞUM YERİ : GİRESUN