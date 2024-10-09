GİRESUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

GİRESUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/321 Esas

KARAR NO : 2021/490

DAVACI : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI: SEFER AKAY: Kadir oğlu ,



Davacı Orman Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar adresiniz tespit edilemediğinden, Yargıtay ilamı ve karar düzeltme dilekçesinin tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Mahkememizin 13/07/2021 tarih, 2020/321 Esas ve 2021/490 Karar sayılı kararı Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 26/06/2024 tarih, 2024/2757 Esas ve 2024/4347 Karar numarasıyla onanmasına karar verilmiş olup onama ilamına karşı ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Karar Düzeltme Kanun Yoluna başvurabileceğiniz,

Onama ilamına karşı Davacı Orman Genel Müdürlüğüne izafeten Giresun Orman İşletme Müdürlüğü vekili Av. Nuran KÜÇÜKALİOĞLU tarafından Karar Düzeltme Kanun Yoluna gidilmiş olup, ilan tarihinden itibaren15 gün içerisinde karar düzeltme dilekçesine cevap verebileceğiniz hususu, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.07/10/2024