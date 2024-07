GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

İZMİR İLİ, GÜZELBAHÇE İLÇESİ, SİTELER MAHALLESİ, MİTHATPAŞA CADDESİ, 1323 ADA, 23 PARSEL, NO: 190 DA BULUNAN (772.82 m2) BELEDİYEMİZE AİT OLAN YAPI, SINIRLI AYNİ HAK TESİS EDİLEREK, YAP – İŞLET – DEVRET MODELİ İLE İŞ YERİ YAPTIRILMASI VE KİRA BEDELİ KARŞILIĞINDA İŞLETİLMESİ İŞİNE AİT



İHALE İLANI

İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Siteler Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, 1323 Ada, 23 Parsel, No: 190 da Bulunan (772,82 m2) Belediyemize ait yapı; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 / A maddesine göre kapalı teklif usulü ile sınırlı ayni hak tesis edilerek, yap – işlet – devret modeli ile iş yeri yaptırılması ve kira bedeli karşılığında işletilmesi işidir.

İHALE; YALI MAHALLESİ, İSTİKBAL CADDESİ NO: 51 GÜZELBAHÇE – İZMİR ADRESİNDE BULUNAN, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ İÇİNDEKİ TUNCEL KURTİZ KONFERANS SALONUNDA 17 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE SAAT: 15.00 DE, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 35 / A MADDESİNE GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE YAPILACAKTIR.

İhalenin Muhammen bedeli: 12.688.608,00 TL olup, istekliler geçici teminat olarak, muhammen bedelin en az % 3 ü oranında 380.658,24 TL geçici teminat vereceklerdir.

İhaleyi Kazanacak Firmanın Belirlenmesi



4.1 – İhale konusu kiralama (Sınırlı Ayni Hak Tesisi) işinin yıllık muhammen kira bedeli 1.560.000,00 TL (bir milyon beş yüz altmış bin lirası) + KDV’dir.



4.2 – İstekliler, Yap – İşlet – Devret Modeli ile İŞ YERİ yapılması ve Sınırlı Ayni Hak Tesisi kurularak, 15 yıl kiralama ihalesine çıkılan taşınmazın yıllık muhammen kira bedeli üzerinden teklif vereceklerdir.



4.3 – İstekliler, ihale dokümanında belirtilen yıllık muhammen kira bedeli üzerinden artırım yapmaya başlayacaklar ve en az 50.000,00 TL olacak şekilde artırımlar yapacaklardır.



4.4 – İstekliler, 2886 sayılı kanunun 40. Maddesini okumaları ve özellikle aşağıda belirtilen;



(Ek fıkra: 25/1/2007-5577/1 md.) Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.



Dikkate almaları gerekmektedir.





İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.



Gerçek Kişiler için;

a) Kimlik Belgesi Fotokopisi

b) Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi

c) Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri

d) İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış, Ticaret Sicil Tasdiknamesi

e) Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

f) Noter tasdikli imza beyannamesi

g) Vekil tayin edilenler için noter onaylı vekaletname, imza beyannamesi, kimlik belgesi fotokopisi ile sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

h) İhale ilanından sonra alınmış olan, Mali Hizmetler Müdürlüğünden, vergi dairesinden ve sosyal güvenlik kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge

ı) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

i) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz

j) Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb.)

k) Ortak girişimler için ise her bir ortak için, a – b – c – d – e – f – g – h – ı bentlerinde istenilen evraklar ile noter onaylı “İş ortaklığı sözleşmesi veya beyannamesi”



Tüzel Kişiler için;



a) Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri, Vergi Kimlik Numarası

b) İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi

c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri

d) İhaleye girmeye yetkili olan, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter onaylı, imza sirküleri ve/veya vekaletnameleri ile kimlik belgesi fotokopisi

e) Tüzel kişiliğin ortaklarının her biri için, sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

f) İhale ilanından sonra alınmış olan, Mali Hizmetler Müdürlüğünden, vergi dairesinden ve sosyal güvenlik kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge

g) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

h) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz

ı) Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb.)

i) Ortak girişimler için ise her bir ortak için, a – b – c – d – e – f – g bentlerinde istenilen evraklar ile noter onaylı “İş ortaklığı sözleşmesi veya beyannamesi”

İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER, İHALE ZARFLARINI 17 TEMMUZ 2024 TARİH SAAT: 14:30 A KADAR, ATATÜRK MAHALLESİ, KAZIM DİRİK CADDESİ NO: 46 GÜZELBAHÇE / İZMİR ADRESİNDE BULUNAN, GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE VERECEKLERDİR. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale zarfına belge asılları koyulacaktır. İstekliler isterlerse, ihale öncesinde, belge asıllarını göstermek kaydıyla, idarece aslı görülmüştür kaşeli belgeleri koyabilirler. (idarece aslı gibidir işlemi yapılır.) İhale doküman bedeli 500,00 TL (beş yüz lira) dır. Doküman bedeli, Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İstekliler, makbuz ile birlikte, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gelerek, ihale dokümanını CD formatında tutanakla teslim alacaklardır. İhale dokümanı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ve Güzelbahçe Belediyesi resmi internet sitesinde ücretsiz olarak görülebilir. İstekliler, CD ile birlikte aldıkları dizi pusulasına göre, ihale dokümanını kontrol edeceklerdir. CD içinde bir sorun olması durumunda derhal idareye bilgi verecek ve idare gereken düzeltmeyi yapacaktır İstekliler, ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, istekli sıfatıyla tamamen kabul etmiş sayılır Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defaten tahsil edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.