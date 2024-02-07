T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik





Sayı : E-72305940-2023/717-846/1775 18.01.2024

Konu : İlan Metni





İLGİLİ : İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Çorum Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34460) Fikret SEÇEN



ADRES : Meçhul



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/40820 sırasına kayden yürütülen (kamuoyunda Ergenekon olarak bilinen) soruşturma kapsamında, 04.06.2009 tarihinde gözaltına alınan, 07.06.2009 tarihinde serbest bırakılan ve soruşturma sonucunda hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen Dilek BOZKAYA'nın; Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/470 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

Konusundan ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 30.11.2023 tarihli, 2023/717 esas ve 2023/1917 sayılı kararı ile;

1) İlgili hakkındaki iş bu soruşturma dosyasındaki iddianın daha önce iddianameye ve son soruşturma kararına konu edilen, Dairemizin 03.05.2017 Tarih, 2017/77 Esas ve 2017/170 Karar sayılı soruşturma dosyası ve bu dosyayla birleştirilen soruşturma dosyalarındaki iddialarla aynı mahiyette olup olmadığını, bu konuda dava açılmış olup olmadığını değerlendirme konusunda takdir yetkisi yargı mercilerine ait olmak üzere müsnet eylem nedeniyle ilgili hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerin disiplin yönünden 2017/77 Esas sayılı dosyamızdaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71’inci maddesi gereğince ilgilinin yazılı savunmasının istenmesine, savunmasını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,

2)İlgiliye isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2017/77 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2017/77 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2017/77 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,

3)İlgili hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2017/77 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.







