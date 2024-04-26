T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik





Sayı : E-72305940-2024/164-5389/24039 24.04.2024

Konu : İlan Metni





İLGİLİ :İstanbul Hâkimi olup, Mersin Hâkimi iken meslekten çıkarılan (36096) Mehmet KARABABA



ADRES :Meçhul





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan ve yargılama sonunda da hakkında beraat kararı verilen Haluk Nuri BALLI’nın haksız gözaltı ve tutuklama sebebiyle Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/70 esas sırasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı Hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu surette kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

Konusundan ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 28.03.2024 tarihli, 2024/164 esas ve 2024/611 sayılı kararı ile;

İlgili hakkında aynı eylemlerinden dolayı Dairemizin 2019/160 Esas 2019/1076 Karar sayılı kararı ile “meslekten çıkarma” cezası verildiği, iş bu soruşturmaya konu iddiaların da disiplin yönünden değerlendirmesinin bahsi geçen soruşturma dosyasında yapıldığı anlaşılmakla, ilgili hakkındaki soruşturma evrakında disiplin yönünden mükerrerlik nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına, ilgilinin usul ve yasaya aykırı eylemleri nedeniyle kovuşturma yapılması gerekli görüldüğünden ilgili hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere, soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

6087 sayılı Kanun’un 33'üncü maddesi uyarınca karar verilmesine yer olmadığına dair verilen karara karşı kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunulabileceğine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçen yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.