HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2022/1973

Dosya No : 2024/2123



Sanık : MOHAMAD ALITHA : Hamdan ve Farha oğlu 01/01/1981 Homs doğumlu

Suç : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet

Suç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi : 25/10/2022

Kanun Maddesi :5607 SY 3/18-son , 3/0, 3/23, 61/1, 52/2, 51/1

Verilen Hüküm : 10 AY HAPİS (ERTELİ ) 20 TL ADLİ PARA CEZASI

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Ulusal Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, Adana Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Kanun Yoluna başvurabileceği , yasal bir başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.