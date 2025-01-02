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        HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.01.2025 - 00:00
        İ L A N

        HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        Esas No : 2022/1973
        Dosya No : 2024/2123


        Sanık : MOHAMAD ALITHA : Hamdan ve Farha oğlu 01/01/1981 Homs doğumlu
        Suç : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
        Suç Yeri : Hatay /Merkez
        Suç Tarihi : 25/10/2022
        Kanun Maddesi :5607 SY 3/18-son , 3/0, 3/23, 61/1, 52/2, 51/1
        Verilen Hüküm : 10 AY HAPİS (ERTELİ ) 20 TL ADLİ PARA CEZASI
        Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Ulusal Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, Adana Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Kanun Yoluna başvurabileceği , yasal bir başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02149241