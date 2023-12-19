İHTAR

ELAZIĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Mahkememizin; *2023/430 Esas sayılı dosyasında Malikleri Ahmet Hamdi Öztürk, Fatma Yurdaer, Güllü Kara, Kerim Küçük, Nermin Akyol, Nuran Turan, Sevim Yazıcı olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Yemişlik Köyü Meryemi mevkiinde kain 101 ada 202 parsel (ifrazdan önce 101 ada 17 parsel) sayılı taşınmazın;

*2023/431 Esas sayılı dosyasında Maliki Nurettin Gürler olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Yemişlik Köyü Ağalık mevkiinde kain 101 ada 155 parsel (ifrazdan önce 101 ada 106 parsel) ile Elazığ ili Merkez ilçesi Yemişlik Köyü Ağalık mevkiinde kain 101 ada 156 parsel (ifrazdan önce 101 ada 106 parsel) sayılı taşınmazların;

*2023/432 Esas sayılı dosyasında Maliki Sinan Sekman olan Dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Yemişlik Köyü Meryemi mevkiinde kain 101 ada 180 parsel (ifrazdan önce 101 ada 44 parsel) ile Elazığ ili Merkez ilçesi Yemişlik Köyü Meryemi mevkiinde kain 101 ada 181 parsel (ifrazdan önce 101 ada 44 parsel) sayılı taşınmazların;

*2023/433 Esas sayılı dosyasında Maliki Abdulselam Bataray olan Dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Yemişlik Köyü Meryemi mevkiinde kain 101 ada 194 parsel (ifrazdan önce 101 ada 34 parsel taşınmazın ;

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 4650 sayılı yasa uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı anlaşıldığından;

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılan yukarıda belirtilen taşınmazlarla ilgili olarak tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceğiniz, husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü' ne tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da Dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyalarına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri üzerinden taşınmaz malların kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ihtar olunur.