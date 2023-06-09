İLAN KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİ

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KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/491

DAVACI : HAVVA MİHRİBAN ÖKSÜZ-24134392480- Üngüt Mah. 71114. Sk. No:3 İç Kapı No:8Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ

VEKİLİ : Av. EMİR AKPINAR - [16125-21546-31832] UETS

DAVALI: DERVİŞ ÖKSÜZ-11012834224 - Kümbet Mah. Özlem Sk. No:4/1 İç Kapı No:9 Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

DAVA: Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ: 09/06/2023



Davalı Derviş ÖKSÜZ'ün MERNİS adresinin ağır hasarlı olduğundan tebligat yapılamadığı, tüm araştırmalara rağmen güncel adresinin tespit edilememesi sebebiyle, tebligat yapılamayan davalıya 7201 sayılı T.K.'nun 28. Md. Gereği dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların 2008 yılında evlendiklerini, müşterek 2 tane çocuklarının olduğunu, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini, müşterek çocukların dava süresince geçici ve hükümden sonra kalıcı velayetlerinin müvekkiline verilmesini, müvekkili lehine aylık 10.000,00 TL, müşterek çocuklar lehine ise 5.000,00'er TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, hükmün kesinleşmesinden itibaren nafakaların yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesini, belirlenen nafakaların her yıl ÜFE oranında arttırılmasını, boşanmada kusursuz olan müvekkili lehine 300.000,00 TL manevi, 300.000,00 TL maddi tazminata hükmedilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini arz ve talep etmiştir.

Henüz dilekçeler teatisi aşamasında olan olan iş bu dosyada; Dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz. Süresinde cevap verilmemesi halinde dilekçedeki iddia edilen vakaları inkar etmiş sayılacağınız. Durum ve koşullara göre cevap dilekçesini bu sürede hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu hallerde, cevap süresinin bitiminden başlamak, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği HMK 122, 127 ve 128 maddeleri gereğince ihtar olunur. 17/11/2023