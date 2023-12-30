İLAN SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mahallesi 4 pafta, 1727 parsel sayılı 504,69m² alanlı taşınmaz üzerinde, Zekeriyaköy Caddesinde bulunan binanın zemin katındaki 15/1 kapı nolu İşyeri (92m²) ve önündeki Açık Alanın (35m²),2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir.

İhalesi işi; Belediye Encümeninin 14/12/2023 tarih ve 1030 sayılı kararı gereği 11/01/2024 Perşembe günü saat 11:30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Muhammen bedel (3 yıllık) 378.000,00-TL+KDV, Geçici teminat bedeli 11.340,00-TL’dir.

İhaleye katılan tüzel kişi olduğu takdirde, ihale komisyonuna şartnameye imza koyan kişilerin tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirküleri verecektir. İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, tebligat için Türkiye’de adres göstermek zorunludur. Şartname bedeli 2000,00-TL olup Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminden temin edilebilir.