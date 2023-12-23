İLAN T.C. İZMİR 14. İŞ MAHKEMESİNDEN

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T.C. İZMİR 14. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/421 Esas

DAVALILAR : DEHA ORAL TURANOĞLU

Mahkemenizce mernis adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı asil 17375350258 T.C kimlik numaralı davacı Rukiye ÖZDEMİR'in Mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; 02.01.2008 tarihinden 25.12.2014 tarihine kadar Coşkun Oral Turanoğlu, Furüzan Turanoğluna ait ev işyerinde toplamda 9-10 yıl kadar çalıştığını, 2018 temmuz ayında da işten çıkarıldığını,evin her işini yaptığını, yemek, alışveriş, çamaşır, ütü, davalının eşinin banyosu ile tüm ev işlerini kendisinin yaptığını ancak hiçbir hakkının ödenmediğini, işten çıkarıldığı 06.07.2018 tarihinden önce çalıştığı5 yıllık hizmet süresinin tespitine dair karar verilmesini talep etmiştir.

Bilirkişi Nuray DAĞDELEN'in Mahkememize sunmuş olduğu 14/02/2022 tarihli bilirkişi raporundan özetle; 17375350258 TC Kimlik nolu, 3501016244827sigorta sicil numaralı davacı Rukiye Özdemir’in, 1657756.35 s.sayısı Coşkun Oral Turanoğlu’na ait ev içi hizmet işi işyerinde, 01.07.2015-06.07.2018 tarihleri arasında, hizmet akdine istinaden asgari ücret ile (Denetmen raporunda tespit edilen süre yönünden tespit edilen süre hariç)toplam 1086gün çalıştığı,01.01.2015-25.12.2016 dönemi 534 günlük çalışmasının davalı SGK’na bildirilmediği, 26.12.2016-06.07.2018 dönemi 552 günlük çalışmasının davalı SGK’na bildirildiği veya Kurumca tespit edildiği görüldüğü, bu sürenin tespitinde hukuki yarar bulunmadığı sonucuna varıldığı görülmüştür.

Durusma Günü: 22/02/2024 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, dava dilekçesine ve bilirkişi raporuna karşı 2 haftalık kesin süre içinde cevap vermeniz ve delillerinizi bildirmeniz gerektiği, duruşmaya gelmediğiniz taktirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunarak yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nın 139/2. maddesi uyarınca gerekli açıklamayı yapmanız gerektiği aksi taktirde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı ayrıca tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçilerek yokluğunuzda hüküm kurulabileceği ihtar ve tebliğ olunur.

Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren yedi gün sonrasıdır.

Tebliğ tarihinden itibaren cevap verme süresi iki haftadır.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.