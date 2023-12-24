İLAN

T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/30 Esas

Davacı , HASAN HÜSEYİN TURAN ile Davalılar , ALİ TURAN, DOĞAN SORGEL, GÜLER TURAN, GÜLGEZ YILMAZ, GÜLNİSHA ŞİMŞEK, KEMAL BÜYÜK, NURAN BALTA, NURAN ŞİMŞEK, ÖZNUR SORGEL, SAVAŞ BÜYÜK, ZEKİYE BAŞAR, ZEYNEP SORGEL arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ana-Baba Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli) davası nedeniyle;

Davacılar vekilince, davalı Ali TURAN'ın nüfus kaydında anne ve babası olan Hasan Hüseyin TURAN ve Hürü TURAN'ın üzerinde olan nüfus kaydının iptali ile davalının gerçek anne ve babası olan Adil SORGEL ve Kezban SORGEL'in ismi yazılarak nüfus kaydının bu şekilde düzeltilmesine, karar verilmesini talep ettiği,

Yapılan tüm araştırmalara rağmen davalıların adresi tespit edilemediğinden Tebligat Kanunu madde 31'e göre iş bu ilanın yayımlandığı tarihten 1 hafta sonra dava dilekçesinin Gülnisha ŞİMŞEK, Öznur SORGEL, Nuran SORGEL ve Zeynep SORGEL'e tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.