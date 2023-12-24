İLANEN TEBLİĞ

T.C. ANTALYA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/446 Esas



Davalı TAZHIKUL TAILAKOVA GökdereMah 10071Sokak No:18Aksu / Antalya / ANTALYA adresinde iken ikametgahı meçhul.

Davacı İBRAHİM YAĞMURile Davalı TAZHIKUL TAILAKOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının açık yargılaması sırasında davalıya dava dilekçesininilanen tebliğine, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren ''İşbu dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya karşı HMK 122,126,129 maddeleri gereği davacı sayısından bir fazla örnek olarak cevap dilekçesi ile ilk itirazlarınızı bildirebilirsiniz. Aksi halde davayı tamamen inkar etmiş sayılacaksınız. Dilekçenizde delil olarak gösterdiğiniz ve elinizde bulunan tüm belge asılları veya örnekleri ile olmayan belgelerin ise bulunduğu yerleri bildirmeniz HMK 121. madde gereği zorunludur. Tüm bu hususları ihtar ve tebliğ olunur'' şerhi ile kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.