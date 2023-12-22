İLAN

T.C. İZMİR 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/47 Esas

DAVALI : ERCAN AĞDAŞ -41080172430-

Altayçeşme Mh. Atatürk Cd. Acar Sk. No:4 D:9 Maltepe/ İSTANBUL

Davacı Denizbank A.Ş tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davası nedeniyle; dava dilekçesi ve ön inceleme duruşmasına ilişkin tensip ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 25/01/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yokluğunuzda ön inceleme duruşması yapılacağı ve 2 haftalık kesin sürede dava dilekçesine ve rapora karşı beyanlarınızı sunmanız ilanen tebliğ olunur.