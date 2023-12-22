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        İLAN T.C. İZMİR 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        İlandır
        Giriş: 24.12.2023 - 00:00
        İLAN
        T.C. İZMİR 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2023/47 Esas
        DAVALI : ERCAN AĞDAŞ -41080172430-
        Altayçeşme Mh. Atatürk Cd. Acar Sk. No:4 D:9 Maltepe/ İSTANBUL
        Davacı Denizbank A.Ş tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davası nedeniyle; dava dilekçesi ve ön inceleme duruşmasına ilişkin tensip ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 25/01/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yokluğunuzda ön inceleme duruşması yapılacağı ve 2 haftalık kesin sürede dava dilekçesine ve rapora karşı beyanlarınızı sunmanız ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956248
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