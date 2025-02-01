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        İNEBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.02.2025 - 00:00
        İNEBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/172 Esas

        KARAR NO : 2024/81


        Mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında;
        Dahili davalı Hasan ve Fatma oğlu, 20/03/1946 doğumlu Recep KÜÇÜKER'in mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda açık adresleri tespit edilemediğinden, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Gerekçeli kararda; " 1-Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Evrenye Köyü, Cilt :35, Hane:78, BSN:9'da nüfusa kayıtlı Mehmet ve Ayşe'den olma 02.04.1919 doğumlu 48271375984 TC Kimlik numaralı Mehmet YILDIZ ile Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Evrenye Köyü, Cilt :35, Hane:78, BSN: 7'de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Ayşe'den olma 23.03.1908 doğumlu 48274375820 TC Kimlik numaralı Mehmet YILDIZ'ın aynı kişi olduklarının TESPİTİNE,
        2-Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Evrenye Köyü, Cilt :35, Hane:78, BSN:9'da nüfusa kayıtlı Mehmet ve Ayşe'den olma 02.04.1919 doğumlu 48271375984 TC Kimlik numaralı Mehmet YILDIZ'a ait mükerrer nüfus kaydının İPTALİNE,
        İhtar: İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçeyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun Yoluna başvurabilirisiniz.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02165445