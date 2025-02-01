İNEBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İNEBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/172 Esas

KARAR NO : 2024/81



Mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Dahili davalı Hasan ve Fatma oğlu, 20/03/1946 doğumlu Recep KÜÇÜKER'in mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda açık adresleri tespit edilemediğinden, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli kararda; " 1-Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Evrenye Köyü, Cilt :35, Hane:78, BSN:9'da nüfusa kayıtlı Mehmet ve Ayşe'den olma 02.04.1919 doğumlu 48271375984 TC Kimlik numaralı Mehmet YILDIZ ile Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Evrenye Köyü, Cilt :35, Hane:78, BSN: 7'de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Ayşe'den olma 23.03.1908 doğumlu 48274375820 TC Kimlik numaralı Mehmet YILDIZ'ın aynı kişi olduklarının TESPİTİNE,

2-Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Evrenye Köyü, Cilt :35, Hane:78, BSN:9'da nüfusa kayıtlı Mehmet ve Ayşe'den olma 02.04.1919 doğumlu 48271375984 TC Kimlik numaralı Mehmet YILDIZ'a ait mükerrer nüfus kaydının İPTALİNE,

İhtar: İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçeyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun Yoluna başvurabilirisiniz.