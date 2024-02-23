İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DAVACILAR
: 1- EMRAH KAYA- 30295692680
: 2- MUHAMMED ALİ KAYA- 27262794188
: 3- EMİR HAKAN KAYA- 30280693180
VEKİLİ : Av. MEHMET TÜMKAYA
DAVALI : 1- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI -
DAVALI : 2- HAZİNE-İ MALİYE -
DAVALI : 3- ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI -
Davacı ,EMRAH KAYA, MUHAMMED ALİ KAYA, EMİR HAKAN KAYA ile Davalı HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Davaya konu Hatay İli, Arsuz İlçesi, Hacıahmetli Mahallesi , 3117 ada4 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bir hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/286 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.07/02/2023