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        İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.02.2024 - 00:00
        T.C.
        İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        İ L A N
        ESAS NO : 2022/286 Esas

        DAVACILAR

        : 1- EMRAH KAYA- 30295692680
        : 2- MUHAMMED ALİ KAYA- 27262794188
        : 3- EMİR HAKAN KAYA- 30280693180


        VEKİLİ : Av. MEHMET TÜMKAYA
        DAVALI : 1- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI -
        DAVALI : 2- HAZİNE-İ MALİYE -
        DAVALI : 3- ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI -
        Davacı ,EMRAH KAYA, MUHAMMED ALİ KAYA, EMİR HAKAN KAYA ile Davalı HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
        Davaya konu Hatay İli, Arsuz İlçesi, Hacıahmetli Mahallesi , 3117 ada4 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bir hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/286 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.07/02/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01989234