İSKENDERUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

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T.C. İSKENDERUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/37 Esas

DAVALI : KULBERG FİNANCES İNC.

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış, ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından ve yurt dışı tebligatından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin, Yargıtay bozma ilamının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı vekili 07/11/2008 havale tarihli dilekçesinde özetle; Müvekkiline ait gemi ile taşınmış olan toplam 7.216,85 m/ton ağırlığındaki Ukrayna menşeili paletlenmiş dökme buğday kepeği yükünün alıcısı ile yükleten arasındaki anlaşmazlık nedeniyle müvekkiline ait olan geminin haksız tedbirlerle 46 gün boyunca İskenderun Limanında bekletildiğini, bu sürede müvekkilinin toplamda 1.196.48,00 USD tutarında zararının meydana geldiğini,davalıların yükün hasarlandığından bahisle almış oldukları tedbir kararlarına yapılan itirazlar üzeren tedbirlerin kaldırıldığını ve yükün hasarsız olduğunun bilirkişilerce tespit edildiğini beyan ederek haksız ihtiyati tedbirler nedeniyle uğramış oldukları zararların davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 17/10/2018 tarih 2017/525 Esas ve 2018/6402 Karar nolu ilamında; "Davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, "şeklinde karar verilmiştir.

Durusma Günü: 11/07/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde 6100 sayılı HMK'nun 129. Maddesindeki unsurları taşıyan HMK 126 ve 127 maddesindeki hususları içerir cevap dilekçesi ile delil listesi ve elinizdeki belge ve delilleri dilekçenize eklemek sureti ile mahkememize sunmanız, elinizde bulunmayan delillerin nereden getirileceğini bildirmeniz ve buna ilişkin masrafları yatırmanız" tebliğ yerine geçmek üzere, Dava Dilekçesi, Yargıtay bozma ilamı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı KULBERG FİNANCES İNC. 'e ilanen tebliğ olunur. 22.01.2024