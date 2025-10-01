Habertürk
        Resmi İlanlar

        İSKENDERUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.10.2025 - 00:00
        İLAN
        İSKENDERUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/951 Esas
        KARAR NO : 2025/573


        DAVALI : MİRAJ MEDYA ÜRETİMİ VE DİJİTAL PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ -0621086380200001


        Mahkememizden verilen 29/05/2025 tarih ve 2024/951 Esas 2025/573 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;
        Davanın kısmen KABULÜNE, kısmen REDDİNE,
        Davacının, haklı sebeplerin varlığı nedeniyle HatayTicaret Sicil Müdürlüğü 18640 sicil numarasında kayıtlı Davalı MİRAJ MEDYA ÜRETİMİ VE DİJİTAL PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ’ndeki ortaklıktan TTK 638. maddesi uyarınca ÇIKMASINA,
        Davacı tarafın hisse ve ayrılma payı alacağı talebinin REDDİNE,
        Dair, verilen karar yukarıda bilgileri yazılı davalının adresine ulaşılamaması nedeniyle, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/09/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02303090