İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/222 Esas

KARAR NO : 2024/7



Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/01/2024 tarihli ilamı ile 165/1 maddesi gereğince 5 AY HAPİS, 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan İzzet ve Meryem oğlu, 01/01/1986 doğumlu, HALİL MAHMOUD tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.02.2024