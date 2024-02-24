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        İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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        Giriş: 24.02.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2023/222 Esas
        KARAR NO : 2024/7


        Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/01/2024 tarihli ilamı ile 165/1 maddesi gereğince 5 AY HAPİS, 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan İzzet ve Meryem oğlu, 01/01/1986 doğumlu, HALİL MAHMOUD tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.02.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01990565