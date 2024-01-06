İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/750 Esas

KARAR NO : 2023/671



Davacı MERYEMA BAĞIŞ GHAFOORI aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda mahkememizden verilen kararda " Davanın REDDİNE, yargılama giderlerinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına, davanın adli yardımlı olması nedeniyle yatırılması gereken 80,70 TL başvuru harcı ve 269,85 TL peşin harç olmak üzere toplam 350,55 TL peşin harcın davacıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA, dosyada bulunan adli yardım kabul kararı nedeniyle suç üstü ödeneğinden karşılanan 460 TL posta masrafı ve 8.640 TL ilan ücreti olmak üzere toplam 9.100 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA, karar kesinleştiğinde gider avansından kullanılmayan kısmının talep halinde davacıya iadesine" karar verildiğinden bu kararın davalı ABDUL HOZOR GHAFOORI'ya karar tebliği yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 03/01/2024