T.C. İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/284

Esas Konu: Gaiplik İlanı

HÜSEYİN ARSLAN'ın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliği talep edilen 37450729816 T.C. Kimlik numaralı MAZHAR ile RATİFE'den olma 15/07/1969 Bakırköy doğumlu TUNCAY ARSLAN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 15.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/284 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 29/02/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 37450729816

ADI SOYADI : TUNCAY ARSLAN

BABA ADI : MAZHAR

ANA ADI : RATİFE

DOĞUM TARİHİ : 15/07/1969

DOĞUM YERİ : BAKIRKÖY