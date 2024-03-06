İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2020/866 Esas
20/02/2024
DAVALILAR :
1- HOTEL TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
2- BİLGE YAVAŞ Ülkü Sok. No:4 K:13 D:26 Suadiye Kadıköy/ İSTANBUL
3- CEMİL EMRE YAVAŞ Ekinoba Mah. Şebnem Sokak No:22/C Büyükçekmece/ İSTANBUL
4- ÇAĞRI ÜNVER Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. Mısra Sok. Ulutaş Apt. B Blok Daire 13 Kadıköy/ İSTANBUL
Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Aşağıda açık kimliği bulunan Mustafa Hikmet ve Bilge'den olma 10/08/1975 İstanbul doğumlu 58321353572 T.C kimlik numaralı CEMİL EMRE YAVAŞ'a Mahkememizin 2020/806 E. Sayılı dosyasında alınan 09/01/2024 tarihli bilirkişi raporuna karşı mahkememize beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 58321353572
ADI SOYADI : CEMİL EMRE YAVAŞ
BABA ADI : MUSTAFA HİKMET
ANA ADI : BİLGE
DOĞUM TARİHİ : 10/08/1975
DOĞUM YERİ : İSTANBUL