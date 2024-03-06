Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.03.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2020/866 Esas

        20/02/2024


        DAVALILAR :

        1- HOTEL TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
        2- BİLGE YAVAŞ Ülkü Sok. No:4 K:13 D:26 Suadiye Kadıköy/ İSTANBUL
        3- CEMİL EMRE YAVAŞ Ekinoba Mah. Şebnem Sokak No:22/C Büyükçekmece/ İSTANBUL
        4- ÇAĞRI ÜNVER Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. Mısra Sok. Ulutaş Apt. B Blok Daire 13 Kadıköy/ İSTANBUL


        Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
        Aşağıda açık kimliği bulunan Mustafa Hikmet ve Bilge'den olma 10/08/1975 İstanbul doğumlu 58321353572 T.C kimlik numaralı CEMİL EMRE YAVAŞ'a Mahkememizin 2020/806 E. Sayılı dosyasında alınan 09/01/2024 tarihli bilirkişi raporuna karşı mahkememize beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.
        GAİP
        TC KİMLİK NO : 58321353572
        ADI SOYADI : CEMİL EMRE YAVAŞ
        BABA ADI : MUSTAFA HİKMET
        ANA ADI : BİLGE
        DOĞUM TARİHİ : 10/08/1975
        DOĞUM YERİ : İSTANBUL

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01997739