İSTANBUL 17. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 17. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/563 Esas

DAVALI : SANDRA KESGİN



Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğden itibaren iki hafta içinde cevap verilebileceği (HMK 122 Md) aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı (HMK 128 mad.) hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12/02/2024