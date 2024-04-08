İ L A N

T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/230 Esas

İ L A N



Davaya konu edilen İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kocatepe Mahallesi, Taksim Çeşmesi ve Çaylak Mevkiinde bulunan 528 Ada, 9 Parsel sayılı 28 m²yüzölçümlü 2/8 hisse maliki olarak görülen Tonupe ve 1/8 hisse maliki olarak görülen Yani'den haber alınamaması nedeniyle adı geçenlerin Gaipliğine ve taşınmazın bu şahıslar adına olan tapu kayıdının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilenleri tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/230 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kocatepe Mahallesi, Taksim Çeşmesi ve Çaylak Mevkiinde bulunan 528 Ada, 9 Parsel sayılı 28 m²yüzölçümlü 2/8 hisse maliki olarak görülen Tonupe ve 1/8 hisse maliki olarak görülen Yaninin gaipliğine, bu şahıslar adına olan tapu kaydının iptali ile hazine adına tesciline karar verileceği ilan olunur. 15/03/2024