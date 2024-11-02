İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANDIR

İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR

ESAS NO : 2022/249 Esas

DAVACI : MUSTAFA DOĞAN İNAL

VEKİLİ : Av. FERAH YILDIZ

DAVALI : ERK ACARER(T.C. Kimlik No:20*******16)

DAVA : Manevi Tazminat



HMK 147 madde hükmü gereğince tahkikat sözlü yargılama için Mahkememizin 28/11/2024 günü saat 11:40'ta olan duruşmasına davet edildiğiniz, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususları ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan gazetede yayınladığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. 01/11/2024