Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.11.2024 - 00:00
        İLANDIR
        İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR

        ESAS NO : 2022/249 Esas
        DAVACI : MUSTAFA DOĞAN İNAL
        VEKİLİ : Av. FERAH YILDIZ
        DAVALI : ERK ACARER(T.C. Kimlik No:20*******16)
        DAVA : Manevi Tazminat


        HMK 147 madde hükmü gereğince tahkikat sözlü yargılama için Mahkememizin 28/11/2024 günü saat 11:40'ta olan duruşmasına davet edildiğiniz, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususları ilanen tebliğ olunur.
        İş bu ilan gazetede yayınladığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. 01/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02115049