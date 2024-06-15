İSTANBUL 20. İŞ MAHKEMESİ

İLAN

İSTANBUL 20. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2014/177

KARAR NO: 2024/146



Davacı Fazıl Yılmaz vekili Av. Feray Altun tarafından, davalılar Sosyal Güvenlik kurumu, Güven Pres Makine Yedek Parça San.ve Tic.Ltd.Şti., ve dahili davalı Güven Pres Oto Parça San.Koll.Şti. Muhammet Hoşgönül ve Ort. aleyhine açılan (alacak) davasında;

Dahili davalı Güven Pres Oto Parça San. Koll.Şti. Muhammet Hoşgönül ve Ort.'nın adresine tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İstanbul 20. İş Mahkemesinin 2014/177 esas, 2024/146 karar sayısı ile verdiği kararında özetle;

Davanın KISMEN KABULÜ ile;

Davacının 01/01/1997 - 20/03/2000tarihleri arasında davalı Güven Pres Oto Parça Sanayi Koll. Şti. Muhammet Hoşgönül ve Ort. unvanlı iş yerinden;

01/01/1997-31/03/1997 arası 90 gün günlük 723,775 TL ücretle,

01/04/1997-30/06/1997 arası 90 gün günlük 854,165 TL ücretle,

01/07/1997-31/12/1997 arası 180 gün günlük 1.231,371 TL ücretle,

01/01/1998-30/06/1998 arası 180 gün günlük 1.668,400 TL ücretle,

01/07/1998-30/09/1998arası 90 gün günlük 2.103,611 TL ücretle,

01/10/1998-31/12/1998 arası 90 gün günlük 2.336,625 TL ücretle,

01/01/1999-30/06/1999 arası 180 gün günlük 3.112,200 TL ücretle,

01/07/1999-31/12/1999 arası 180 gün günlük 3.790,000 TL ücretle,

01/01/2000 - 20/03/2000 arası 80 gün günlük 4.000,000 TL ücretle davalı şirket nezdinde hizmet akdi ile çalıştığının tespitine,

Fazlaya ilişkin talebin reddine,

492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 427,60 TL maktu harcın davalı SGK harçtan muaf olduğundan dahili davalı Güven Pres Oto Parça Sanayi Koll. Şti. Muhammet Hoşgönül ve Ort.' dan alınarak Hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafından bozmadan önce ve sonra yapılan bilirkişi ücreti, tebligat ve müzekkere masrafından ibaret toplam 501.10 TL yargılama giderinin dahili davalı şirketten alınarak davacıya verilmesine, bakiye yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

Davacının adli yardım talebi 06/09/2022 tarihinde kabul edildiğinden, adli ödenekçe ödenen 3.270,00TL ilanen tebligat ücretinin dahili davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Dair taraflar vekillerinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya mahkememize ulaştırılmak üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Yukarıda özetlenen gerekçeli kararın dahili davalı Güven Pres oto Parça San. Koll. Şti. Muhammet Hoşgönül ve Ort. Şti'ne , gazete ilanından itibaren bir (1) hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, gerekçeli karar ve Temyiz dilekçesi yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.