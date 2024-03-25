T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.98163817-2022/1294-Ceza Dava Dosyası 22.03.2024

Konu : AYACHE SALEM



İ L A N



DOSYA NO : 2022/1294

KARAR NO : 2024/325



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23.02.2024 tarihli ilamı ile sanık hakkında açılan kamu davasında TCK'nın 142/2-h maddesi uyarınca neticeden 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Sanık AYACHE SALEM tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememiz eveya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.