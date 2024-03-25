T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.98163817-2022/1044-Ceza Dava Dosyası 22.03.2024

Konu : ABDULSALIM MOHAMMADI



İ L A N



DOSYA NO : 2022/1044

KARAR NO : 2023/1473



Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17.11.2023 tarihli ilamı ile sanık hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan açılan kamu davasında TCK'nun 204/1 maddesi gereğince neticeden 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilerek sonuç olarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5271 sayılı CMK'nun 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilen ABDULSALIM MOHAMMADI tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli kara rtebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmişsayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.