İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2021/34 Esas

KARAR NO : 2023/470



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/10/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS, cezası ile cezalandırılan Abdslam ve Saadıa kızı, 1997 doğumlu mah/köy nüfusuna kayıtlı KAOUTAR KECHONE tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekceli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURTGENELİ İLK 5 GAZETEDEBİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Kararın itibaren yedi gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakınen yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabileceği, Sanıklar tarafından haklarında verilen kararla ilgili süresi içerisinde yasa yollarına başvurulmaması halinde hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05/02/2023