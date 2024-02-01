İSTANBUL 3. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/523 Esas



DAVALI : MEHMET TEBER -T.C. 21488702620-Vedat ve İslim oğlu 31/07/1985 doğumlu Türkmeydanı Köyü Eyyübiye/ ŞANLIURFA

Davacı NURDAN ÖZMEK TEBER tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat duruşma günü ve sözlü savunma ihtarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 05/03/2024 günü saat: 11.10 da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur.09/01/2024