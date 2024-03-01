İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2013/233 Esas

KARAR NO : 2014/318



Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/01/2024 Tarihli ek kararı ile verilen sahte fatura düzenlemek suçundan 3 Yıl 4 Ay Hapis cezası ile defter ve belgeleri ibraz etmemek suçundan verilen 7 Ay 15 gün Hapis cezasına ait kararın Nurittin ve Gülşen oğlu, 31/03/1976 doğumlu, Edirne, Merkez, Menzilahir n.k. Sanık AYHAN KAPANAĞZI tüm aramalara rağmen bulunamamış, ek karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDEVE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ile ilgili hakime onaylattırılmak, bulunduğu yerdeki asliye ceza mahkemesi aracılığı ile mahkememize bir dilekçe göndermek veya başvurmak suretiyle veya ceza infaz ve tutukevi kurumunda ise bulunduğu kurum aracılığıyla mahkememize göndereceği bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz kanun yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde ek kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.28/02/2024