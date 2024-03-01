İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/65 Esas

KARAR NO : 2024/63



Mahkememizin 06/02/2024 tarihli beraat kararı Aqel ve Fatmeh oğlu 1971 Dubai d.lu. müşteki AQEL MOHAMMAD ALMALLAH tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDEVE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 28.02.2024