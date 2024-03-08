İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2017/205 Esas

KARAR NO : 2020/30



Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin 04/012024 Tarihli ek kararı ile verilen 3 Yıl 4 Ay Hapis cezasına ilişkin mahkumiyet ilamının Müslim ve Gara oğlu, 06/07/1962 doğumlu, İzmir, Konak, Tepecik nüfusuna kayıtlı sanık TUNCAY CEYLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış ek karar ve katılan vekilinin itiraz başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDEVE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ile ilgili hakime onaylattırılmak, bulunduğu yerdeki asliye ceza mahkemesi aracılığı ile mahkememize bir dilekçe göndermek veya başvurmak suretiyle veya ceza infaz ve tutukevi kurumunda ise bulunduğu kurum aracılığıyla mahkememize göndereceği bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz kanun yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde ek kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08/03/2024