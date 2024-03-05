İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/124 Esas

DAVALI : RAMAZAN BİNGÖL-(T.C.15542018758)



Davacı tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında; mahkememizce adresinize ulaşılamadığından 26/02/2024 tarihli "Dava konusu aracın Rayiç Değerinin dava tarihi (27.04.2023) itibari ile 283.761,67 TL olarak takdir edilmiştir" şeklindeki bilirkişi raporunun davalı Ramazan Bingöl'e ilanen tebliği ile HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde rapora itiraz etmediği taktirde rapora itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağının ve duruşmanın 25/04/2024 günü saat: 10:25'da yapılacağı Ramazan Bingöl'e ilanen tebliğ olunur.29/02/2024