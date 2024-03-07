İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/47 Esas

KARAR NO : 2023/400



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin 20/06/2023 tarihli ilamı ile sanık Berkan Toklucu hakkında TCK nun 142/2-h-2 maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, müşteki Yousef ve Sajıdah oğlu, 01/01/1978 doğumlu, FAISL YOUSSEF AWAD HAMAD ALSHAHEEBI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile sanığın istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLÂN PORTALINDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 07.03.2024