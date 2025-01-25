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        İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.01.2025 - 00:00

        İLAN

        İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/141 Esas
        KARAR NO : 2024/348


        Davacı NURCAN ERDOĞAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;


        HÜKÜM :
        Yukarıda açıklanan nedenlerle;
        1-İspatlanamayan davanın reddine,
        2-Davanın adli yardımlı olarak açıldığı ancak davacı tarafından harcın yatırıldığı anlaşıldığından peşin harcın mahsubu ile bakiye 247,70-TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
        3-Dava adli yardımlı olduğundan kamu üzerinden karşılanan 493,00-TL tebligat, 18.144,00-TL ilanen tebligat 1,25-TL kep masrafı olmak üzere toplam 18.638,25-TL yargılama giderinin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
        4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına
        5-Bakiye gider avansının yatıran tarafa iadesine
        Dair davacının yüzüne karşı davalının yokluğunda tebliğden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.13/06/2024
        Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/01/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02162774