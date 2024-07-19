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        İSTANBUL 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.07.2024 - 00:00
        İLAN
        İSTANBUL 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2007/392 Esas
        KARAR NO : 2017/1290


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat davasının yapılan yargılama sonucunda Mahkememizin 21/12/2017 tarihli 2007/392 Esas ve 2017/1290 Karar sayılı kararında; Asıl davada davanın kabulü ile, 6.799,27 Euro nun dava tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte, Birleşen 8 ATM nin 2009/429 esas sayılı dosyası ile ile ilgili olarak davanın kabulü ile 5.461.789.00 USD nin 7.407 USD ye dava tarihinden geri kalan miktarına ıslah tarihi olan 13/02/2008 tarihinden itibaren uygulanacak avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiştir.
        İş bu kararı davacı TMSF vekili istinaf ederek müvekkili aleyhine hükmedilen zarar tutarına işletilen faizin başlangıç tarihi dava miktarı yönünden hükmün kaldırılması yönünde istinaf etmiştir.
        İş bu gerekçeli kararımız ve İstinaf dilekçesinin tebligat yapılamayan bir kısım davalılardan ŞİREL AKTÜN ve MAHER SAMİR KHAMIEH'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/07/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02063910