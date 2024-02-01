İSTANBUL 44. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/250 Esas 24/01/2024
2. İLAN
Davacı, VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, KAYYUM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hacıahmet Mah., Pirhüsamettin Sok. 1210 ada, 59 parsel sayılı taşınmazın; Hüseyin oğlu İsmail, verasete iştiraken Vasil kızı Talya ve Vasil oğlu Hristotomos, Aristotelli kızı Tayla Risyos, Aleksandros kızı Despina Evgeniadis, Vasil kızı Katina, Kosti kızı Virgina, Aleksandros kızı Harıklıya Andopulo, Vasil oğlu Dimitri hakkında bilgisi bulunanların 2. İlanın yapıldığı günden başlayarak 6 ay içinde mahkememize başvurmaları ilan olunur.