İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİ

İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/572 Esas

KARAR NO : 2023/644



Davalı ŞAHİN BİRÇEK' ın Silivrikapı Mah. Silivrikapı Cad. No:79/2 Fatih/İSTANBUL adresine tebligat yapılamadığından ve araştırmalara rağmen açık adresi de tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HÜKÜM :

1-Davanın Kabulü ile, ŞANLIURFA İli, EYYÜBİYE İlçesi, TEPE Köyü/mah. Cilt 24, hane 3, Bsn 50'de nüfusa kayıtlı, SELAHATTİN ve SEVGİ'den olma, 27/12/1980 İSTANBUL doğumlu, 36205678096 T.C Nolu davacı MEHTAP BİRÇEK ile aynı hanede Bsn 35'de nüfusa kayıtlı AHMET ve EMİNE'den olma, 20/06/1978 İSTANBUL doğumlu, 50170746628T.C Nolu davalı ŞAHİN BİRÇEK'in BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuk 08/09/2015 doğumlu Selahattin BİRÇEK'in velayetinin davacı anneye verilmesine, davalı baba ile her ayın 1. ve 3. Cumartesi günü saat 10:00'dan saat 17:00'a kadar, 1. ve 3. Pazar günü saat 10:00'dan saat 17:00'a kadar, dini bayramların 2. günü ve babalar gününde aynı saatler arasında yanına alıp görüşmek süre bitiminde iade etmek sureti ile şahsi ilişki tesisine,şahsi ilişkinin gereklerinin yerine getirilmemesi halinde çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğinin ihtarına,

3-Müşterek çocuk Ekrem yargılama sırasında reşit olduğundan bu çocuk için velayet düzenlenmesine yer olmadığına,

4-İstenmediğinden davacı ve müşterek çocuklar için tedbir nafakası taleplerinin yer olmadığına,

5-Davacı adli yardımdan yararlandığından alınması gerekli 80,70 TL başvuru harcı ve 269,85 TL peşin harç ile resen yapılan toplam 8.480,4‬0 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp Hazine'ye gelir kaydına,

6- 17.900 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

7-Tarafların kararı tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yada başka yer mahkemesine müracaat ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf yoluna başvurabileceklerine dair verilen karar davacı ve davacı vekilinin yüzlerine karşı verilen 24/11/2023 tarihli gerekçeli karar ile;

Hüküm fıkrasının 4. Maddesinde sehven yazılan "İstenmediğinden davacı ve müşterek çocuklar için tedbir nafakası taleplerinin yer olmadığına" kısmı "İstenmediğinden davacı ve müşterek çocuklar için tedbir nafakası takdirine yer olmadığına" şeklinde düzeltilen 04/01/2024 tarihli tashih şerhi ŞAHİN BİRÇEK' e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/02/2024