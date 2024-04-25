İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/72 Esas

DAVALI : ALAETTİN AKKUM Poligon Mah. Eserci Sk. No:8/1 Sarıyer/İSTANBUL



Davacı, AYŞE AKKUM tarafından davalı ALAETTİN AKKUM aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının dosya üzerinden yapılan incelemesinde;

Davalının bilinen adresine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden ve yapılan araştırmalara rağmen açık adresi de tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Dava dilekçesi, ön inceleme hazırlık tutanağı ve tevzi formunun bir örneğinin HMK 122. Maddesi gereği davalıya tebliğine, tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesini HMK 127. ve 129. Maddelerine uygun olarak iki suret halinde ibraz etmesi HMK 121-129. Maddeleri gereği delil olarak gösterdiği belgeleri cevap dilekçesine eklemesi, başka yerden getirtilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermesi, getirtilmesi gereken delilleri için 130 TL diğer iş ve işlemler, 870 TL tebligat gideri olmak üzere toplam1.000 TL delil avansını yatırması ihtar ve ilanen tebliğ olunur.