İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/42 Tereke



Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa HASAN ŞİŞİK'e ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

TRABZON ili, HAYRAT ilçesi, ŞİŞLİ mah/köy, 107 Cilt, 5 Aile sıra no, 52 sırada nüfusa kayıtlı, ALİ ve FATMA oğlu/kızı, 14/11/1951 dogumlu olup, 03/07/2022 tarihinde vefat eden müteveffa 35855197384 T.C. Kimlik nolu HASAN ŞİŞİK'in mirası tüm yasal mirasçıları tarafından reddedildiğinden, murisin terekesinin tasfiye işlemlerine başlanılmış olup; TMK.nun 620, 621 ve 634. maddesi gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebi ile alacaklı ve borçluları da dahil), bütün alacaklıları ve borçlularının, ikinci ilan tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde, mahkememizin yukarıda yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler, yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tanzimle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.