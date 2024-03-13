İSTANBUL ANADOLU 13. AİLE MAHKEMESİ

İSTANBUL ANADOLU 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/443 Esas

KARAR NO : 2023/942



DAVALI : ELENA DANALIOĞLU Şenevler Mah. Tarabya Yiğitler Sok. No:2 Sarıyer/İSTANBUL

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış tebligat ilanen yapılmıştır. Gerekçeli kararın da ilanen tebliğine karar verilmiştir

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın REDDİNE,

2-Yargılama giderlerinin Davacı üzerinde BIRAKILMASINA, davacı tarafından yatırılan kalan ve kullanılmayan gider avansının kalan kısmının karar kesinleştikten sonra davacıya İADESİNE,

3-Karar tarihinde alınması gereken harçtan eksik215,45 TL karar ilam harcının Davacıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

Dair, taraflara ve vekillerine gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere Davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkca okundu, usulen anlatıldı.05/12/2023

Gerekçeli karar teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/02/2024