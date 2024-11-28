İSTANBUL ANADOLU 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İSTANBUL ANADOLU

25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

Dosya No: 2022/976

KararNo: 2024/359



Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyamızın 04/07/2024 tarihli ilamı ile neticeten sanığın 34.980 tl adli para cezası ile cezalandırılan,en sonTalatpaşa Mah. 1003 Sk. No: 10 İç Kapı No: 4Esenyurt/ İSTANBUL adresinde ikamet eden joseph ve delphıne kızı 19/03/1996 Kamerun doğumlu ROSE AGBOR ASHU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26/11/2024