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        İSTANBUL ANADOLU 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.11.2024 - 00:00
        İSTANBUL ANADOLU
        25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
        İLAN

        Dosya No: 2022/976
        KararNo: 2024/359


        Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyamızın 04/07/2024 tarihli ilamı ile neticeten sanığın 34.980 tl adli para cezası ile cezalandırılan,en sonTalatpaşa Mah. 1003 Sk. No: 10 İç Kapı No: 4Esenyurt/ İSTANBUL adresinde ikamet eden joseph ve delphıne kızı 19/03/1996 Kamerun doğumlu ROSE AGBOR ASHU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02130527