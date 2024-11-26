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        İSTANBUL ANADOLU 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.11.2024 - 00:00
        İSTANBUL ANADOLU
        32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2023/262 Esas
        KARAR NO : 2024/324


        İLAN


        Davacı T.C JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ile Davalılar MEHMET KAZIM SEVİM ve SEYİTHAN ÖZER arasında mahkememizde görülen Alacak davası sonunda 07/05/2024 tarih 2023/262 Esas 2024/324 Karar sayılı kararı ile DAVANIN KABULÜNE karar verilmiştir.
        Davalılardan SEYİTHAN ÖZER'in bildirilen adreslerine tebligat yapılamadığından ve tebligata yarar açık adresleri de tespit edilemediğinden, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine dair verilen karar, iş bu ilanın gazetede yayımlandıktan 15 (onbeş) gün sonra yukarıda ismi geçen davalılara tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.17/10/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02129269