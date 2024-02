İSTANBUL ANADOLU 8. İŞ MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/371 Esas

DAVALI : GİMSA DENİZCİLİK İNŞ. SAN . VE TİC. LTD. ŞTİ

Asıl dava dosyasında davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan davada özetle; İstanbul Tersanecilik ve Denizcilik San. Tic. Ltd. Şti.'nin taşeronu olan Gimsa Denizcilik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait işyeri sigortalılarından Yılmaz Varol'un 29/07/2005 tarihinde iş kazası sonucunda vefat etmesi sebebiyle hak sahiplerine 53.488,62 TL tutarında ilk peşin sermaye değerli gelir bağlandığını beyanla, 45.465,33 TL'sinin gelir onay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi talep edilmiştir.

Birleşen İstanbul Anadolu 20. İş Mahkemesinin 2020/162 Esas ve 2022/1 karar sayılı dava dosyasında Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan davada özetle; İstanbul Tersanecilik ve Denizcilik San.Tic.Ltd.Şti'nin taşeronu olarak iş yapan Gimsa Denizcilik İnş. San. Tic. Ltd. Şti ait işyeri sigortalılarından, Yılmaz Varol, 29.07.2005 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu vefat ettiğini, sigortalının iş kazası sonucu vefatı nedeniyle hak sahiplerine 53.488,62- TL peşin değerli gelir bağlandığını, kurum zararından % 85 kusura karşılık gelen45.465,33.- TL'nin, davalılardan5510 sayılı yasanın 12. ve 21. Maddelerine dayanılarak tahsilini sağlamak amacıyla açılan dava istinafta olduğundan karar ve kusur kesinleşmediğinden belirsiz alacak davasının açılması zorunluluğu doğduğunu beyanla belirsiz alacak davasının kabulü ile, kusur ve miktar bakımından fazlaya ait talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla ; 10.- TL 'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Dosyada bilirkişi heyetinden alınan 06/11/2017 tarihli raporda özetle;iş kazası olayının meydana gelmesinde; asıl işveren İstanbul Tersanecilik ve Denizcilik San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin % 35 oranında kusuru olduğu, alt işveren Gimsa Denizcilik Inş San. Tic. Ltd. Şti.nin % 45 oranında kusuru olduğu, alt işveren Gimsa Denizcilik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin yetkilisi olan Yavuz Barış YILDIZ” 'ın % 5 oranında kusuru olduğu, müteveffa kazazede Yılmaz Varol'un % 15 oranında kusuru olduğu, Uğur YÜKSEL ile Ender KARAMAN'ın kusurunun bulunmadığı, olayda kaçınılmazlık faktörünün de bir etkisinin olmadığı, olayda başkaca kusurlu bulunmadığı beyan edilmiştir.

Dosyada bilirkişiden alınan 17/09/2018 tarihli raporda özetle; davacı kurumun davalı tazmin sorumlularının toplam % 85 oranındaki kusuruna göre talep edebileceği alacağının 45.465,33 TL olduğunu, talebin de 45.465,33 TL olduğunu, ayrıca talebin aynen hüküm altına alınabileceğini, davacı kurumun alacağına 24/03/2010 gelir onay tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesi gerektiğini, kurum alacağından iş kazasının meydana gelmesinde kusurlu oldukları tespit edilen davalılar İstanbul Tersanecilik ve Denizcilik San. Tic. Ltd. Şti, Gimsa Denizcilik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti ve Yavuz Barış Yıldız' ın müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları kanaatine varıldığını beyan etmiştir.

Mahkememizce verilen 04/12/2018 tarih, 2010/939 Esas ve 2018/868 tarihli kararı istinaf edilmesi üzerine dosyanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dairesine gönderildiği, ilgili mahkeme tarafından verilen 14/04/2021 tarih, 2019/1007 Esas, 2021/735 Karar sayılı kararı ile;

"-Davacı Kurum vekili ve davalı İstanbul Tersanecilik ve Denizcilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi vekilinin İSTİNAF İSTEMLERİNİN KABULÜNE,

- İstanbul Anadolu 8. İş Mahkemesinin 2010/939 Esas-2018/868 Karar sayılı04/12/2018 tarihli kararının HMK'nun 353/1-a-4 maddesi gereğince KALDIRILMASINA,

- Gerekçe bölümünde belirtilen noksanlıklar giderilip, dava dilekçesindeki istemler yönünden denetime elverişli bir karar verilmesi için dosyanın İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine" karar verilmiş ve dava dosyası mahkememize iade edilerek 2021/371 esasına kaydı yapılmıştır.

Mahkememizin açık yargılamasında 19/09/2023 tarihli celsede verilen ara karar gereğince iş bu davada dava dilekçesi, birleşen dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve istinaf karar ilamı ile duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davaya karşı varsa delil ve beyanlarınızı içerir cevap dilekçenizi iki hafta içinde Mahkememize verebileceğiniz, ön inceleme ve tahkikat aşamasının aynı duruşmada yerine getirileceği, uyuşmazlığın çözümü için arabulucuya başvurabileceğiniz, ön inceleme duruşması nedeniyle sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmanın bırakıldığı 01/03/2024 günü saat 10:18' de Mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunabileceğiniz gibi kendinizi bir vekil ile de temsil ettirebileceğiniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yokluğunuzda karar verileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tarafınıza tebliğ yerine geçmek üzere 7201 sayılı yasanın 28. maddesi uyarınca ilan olunur.02/02/2024