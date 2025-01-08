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        İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.01.2025 - 00:00

        İLAN

        İSTANBUL ANADOLU
        1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/555 D.İş
        KARAR NO : 2024/543


        Davacı NURTEN TUNA tarafından mahkememizde açılan İhtiyati Haciz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
        Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Fırat mahallesi Cilt:55, Hane no:522 ’de nüfusa kayıtlı Rıfat ve İmmihan’dan olma, 11/11/1970 D.lu, 29915127398 T.C Kimlik Numaralı Kenan Kulcu'nun bütün araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden mahkememizin 2024/555 Değişik İş, 2024/543 sayılı ek kararı ile İhtiyati Haciz kararının uygulanmasından dolayı Davalı/Boçlunun zararı oluşmuş ise bunun tazminiyle ilgili tebliğ tarihini müteakip 2 haftalık kesin süre içinde mahkemede dava açıpaynı süre içinde dosyamızdaki teminatın iade edilmemesine ilişkin İhtiyati Tedbir kararını mahkememize sunmadığı taktirde İhtiyati Haciz Kararı için alınan teminatın alacaklı tarafa iade edileceğinin ihtaratına, karar verilmiş olmakla, iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren bir ay sonra kesinleşmiş sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/01/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02152336