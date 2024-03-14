Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/94 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/94 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Maltepe İlçe, ATIŞ OKULU Mahalle/Köy, 2136 Ada, 5 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu mesken nitelikli 5 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz 1.Normal katta bina giriş istikametine göre sol tarafta konumludur. Dava konusu taşınmaz antre, hol, salon, 2 oda, mutfak, banyo, wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık brüt 72 m2 kullanım alanına sahiptir. Dairenin oda ve salon zeminleri laminat parke kaplı, duvarları saten boyalı, tavanları ise plastik boyalıdır. Islak hacimleri ve mutfağın zeminleri seramik, ıslak hacimlerin duvarları fayans kaplı, tavanlar ise plastik boyalıdır. Mutfak tezgahı granit, dolapları mdfdir. Banyo vitrifiye ve ekipmanları tamdır., 72 m2 yüzölçümü, 12/132 arsa payı, İstanbul İl, Maltepe İlçe, Esenkent Mah., İncir Sok., No:11, Kat:1, Daire:5 Maltepe / İSTANBUL adresli

Adresi : İstanbul İl, Maltepe İlçe, Esenkent Mah., İncir Sok., No:11, Kat:1, Daire:5 Maltepe / İSTANBUL

Yüzölçümü : 72 m2

Arsa Payı : 12/132

İmar Durumu :Taşınmazın, yerinin doğruluğu, Maltepe Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde incelenen imar planı üzerinden ve tkgm.gov.tr online parsel sorgu sisteminden yapılan İncelemeler suretiyle tespit edilmiştir. İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Satış Müdürlüğü'nün 2023/94 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 31.05.2023 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Maltepe Belediyesi” nin E-27827246-310.05-1822618 sayılı imar durumu yazısına istinaden ve Maltepe Belediyesi İmar Müdürlüğü' nde edinilen şifahi bilgiye göre dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 10.12.2012-21.07.2014-16.02.2016-20.09.2022 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Maltepe Esenkent Mahallesi Uygulama İmar Planı paftasında “Konut Alanı” olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları “İnşaat Nizamı: Avrık, Taks 0,20-0,40, Kaks 1,40, Hmax: 4 kat' şeklindedir. İnşaat istikamet rölövesine göre 2136 ada 5 parsel sayılı yer imar istikameti yönüne göre 7 no.lu parsel ve ada içi konumda yer alan kadastral yol fazlası alanlar ile tevhid edilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 2.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 10:25

14/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.